Аспиналл заявил, что Волкановски должен завершить карьеру в MMA

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что действующий обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски должен завершить карьеру.

«Надеюсь, Алекс завершит карьеру после реванша с Лопесом. Я его самый большой фанат. Хочу, чтобы он выиграл и ушёл», – сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. 31 января на турнире UFC 325 Волкановски проведёт титульный реванш с бразильцем Диего Лопесом.

Ранее Волкановски ответил, кого видит следующим соперником после боя с Лопесом.

Волкановски в образе персонажа Street Fighter перед TGA-2025:

