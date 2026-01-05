«Просто спальный мешок, он такой скучный». Пимблетт жёстко высказался о Евлоеве

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт жёстко высказался в адрес непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе россиянина Мовсара Евлоева.

«Евлоев — это просто спальный мешок, он просто лежит на тебе. Никто на самом деле не хочет смотреть бои Евлоева. Он такой скучный», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанных единоборств в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.