Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Просто спальный мешок, он такой скучный». Пимблетт жёстко высказался о Евлоеве

«Просто спальный мешок, он такой скучный». Пимблетт жёстко высказался о Евлоеве
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт жёстко высказался в адрес непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе россиянина Мовсара Евлоева.

«Евлоев — это просто спальный мешок, он просто лежит на тебе. Никто на самом деле не хочет смотреть бои Евлоева. Он такой скучный», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанных единоборств в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Пэдди Пимблетт ответил, какие удары нужно легализовать в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android