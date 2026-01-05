Комментатор UFC: с Царукяном в лиге обращаются несправедливо. Он лучший легковес в мире

Многолетний комментатор турниров UFC, а также аналитик американец Джон Аник выразил согласие с фанатами в том, что руководство организации поступает несправедливо в отношении первого номера рейтинга в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Большинство фанатов согласятся с тем, что Арман Царукян выглядит как лучший, наиболее совершенный легковес в мире. Но только Хантер Кэмпбелл и Дана Уайт, а также немногие другие избранные люди точно знают, что происходило перед UFC 311. В зависимости от того, кого вы спросите, это было связано либо со сгонкой веса, либо с травмой. Моё мнение таково, что с ним обращаются несправедливо», — приводит слова Аника портал MMAJunkie.