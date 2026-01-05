Футболист «Манчестер Сити» Райан Шерки подарил Хабибу Нурмагомедову бутсы с автографом

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с 22-летним нападающим футбольного клуба «Манчестер Сити» французом Райаном Шерки.
Кроме того, Шерки подарил Орлу свои бутсы, на которых оставил автограф.
Фото: Из личного архива Райана Шерки
Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
В нынешнем сезоне Райан Шерки провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь голевых передач.