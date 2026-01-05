Легендарный японский рестлер Хироси Танахаси завершил карьеру

В воскресенье, 4 января, в столице Японии на арене «Токио Доум» состоялось крупное событие популярного реслинг-промоушена New Japan Pro-Wrestling (NJPW) Wrestle Kingom 20, в одном из боёв которого свой последний поединок провёл легендарный 49-летний атлет Хироси Танахаси.

Танахаси в мейн-ивенте шоу сразился с другим звёздным японцем Кадзутикой Окадой, который в данный момент является представителем промоушена All Elite Wrestling (AEW). После своего финишёра «рейнмейкер» Окада одержал победу над Танахаси, а после поединка прошла церемония, посвящённая Хироси.

Окада и Танахаси после поединка Фото: Кадр из трансляции

Легенды японского реслинга, в числе которых Уилл Оспрей, Кацуёри Сибата и Кенни Омега Фото: Кадр из трансляции

Танахаси провёл в крупнейшем японском промоушене 26 лет, появляясь и в других федерациях. За это время он восемь раз выигрывал титул IGWP в тяжёлом весе, а также остальные титулы компании.

Примечательно, что на финальный в карьере поединок Танахаси пришли более 50 тысяч фанатов, что больше, чем суммарное количество зрителей на последних боях Джона Сины в WWE (19 274) и легендарного Стинга в AEW (16 878).