Бокс/ММА

Том Аспиналл: временное чемпионство — настоящий титул

Том Аспиналл: временное чемпионство — настоящий титул
32-летний британский боец и действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл на фоне приближающегося поединка Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи за временный пояс в лёгком весе высказался о данном титуле.

«Временное чемпионство — это настоящий титул. Это настоящий титул чемпиона мира. Люди, которые говорят, что это не настоящий титул, никогда в жизни не выигрывали титулов. Именно они утверждают, что это не так», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Сам Том до того, как Джон Джонс завершил карьеру, сделав титул в тяжёлом весе вакантным, был обладателем временного чемпионства дивизиона.

