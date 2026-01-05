Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самое жестокое реалити-шоу». Команда Джонса столкнётся с командой Кормье в ALF Reality

«Самое жестокое реалити-шоу». Команда Джонса столкнётся с командой Кормье в ALF Reality
Комментарии

Альфредо Аудиторе, являющийся ведущим и идейным вдохновителем проекта ALF Reality, созданного промоушеном ALF Global, объявил, что в новом сезоне реалити-шоу столкнутся команды легендарного американского бойца Джона Джонса и бывшего тяжеловеса UFC Даниэля Кормье.

«Джонс против Кормье. Alf Reality. Самое жестокое реалити-шоу. Конфликт между капитанами и бойцами. Это самое безумное, что вы когда-либо видели», — написал Аудиторе в социальных сетях.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся.

Кормье — член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе. Между ним и Джонсом давняя вражда.

Материалы по теме
Бойцовский «Дом-2». Как Ян и Стерлинг стали лицами нелепого реалити-шоу
Бойцовский «Дом-2». Как Ян и Стерлинг стали лицами нелепого реалити-шоу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android