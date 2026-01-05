«Самое жестокое реалити-шоу». Команда Джонса столкнётся с командой Кормье в ALF Reality

Альфредо Аудиторе, являющийся ведущим и идейным вдохновителем проекта ALF Reality, созданного промоушеном ALF Global, объявил, что в новом сезоне реалити-шоу столкнутся команды легендарного американского бойца Джона Джонса и бывшего тяжеловеса UFC Даниэля Кормье.

«Джонс против Кормье. Alf Reality. Самое жестокое реалити-шоу. Конфликт между капитанами и бойцами. Это самое безумное, что вы когда-либо видели», — написал Аудиторе в социальных сетях.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся.

Кормье — член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе. Между ним и Джонсом давняя вражда.