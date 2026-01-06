Пимблетт: если Топурия заставит меня ждать, как Аспиналл ждал Джонса, то боя не будет

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт прокомментировал решение испано-грузинского атлета и действующего чемпиона дивизиона Илии Топурии взять паузу в карьере из-за судебных тяжб с супругой.

«Я действительно хочу сразиться с ним, так что это палка о двух концах. Я хочу избить Илию и показать всем, что могу его победить, но в то же время если он заставит меня ждать, как Том [Аспиналл] ждал Джона [Джонса], то нет, боя не будет. Просто освободи пояс, парень, и дай дивизиону двигаться вперёд», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Аспиналла.

В январе Пэдди сразится с Джастином Гэтжи за временное чемпионство в лёгком дивизионе.