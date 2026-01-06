Скидки
Бокс/ММА

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Перейра может провести следующий бой в тяжёлом весе

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Перейра может провести следующий бой в тяжёлом весе
Комментарии

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что организация может устроить поединок между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом в тяжёлом весе (до 120 кг), если действующий чемпион британец Том Аспиналл возьмёт паузу на лечение.

«Не удивлюсь, если в ближайшее время будет объявлен бой за временный титул. Если Аспиналл действительно нуждается в операции, UFC проведут поединок за временный титул. И, скорее всего, это будут Сирил Ган и Алекс Перейра. Ган выглядел чертовски хорошо против Аспиналла, он великолепный кикбоксёр, стилистически это лучший возможный соперник для Перейры», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

