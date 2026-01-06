Аспиналл: люди считают, что я в дерьмовой форме, если не заканчиваю бой за минуту

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что слава нокаутёра обернулась против него на текущем этапе карьеры.

«У меня было много быстрых побед, из-за чего люди считают, что раз не заканчиваю бой за минуту, значит, я в дерьмовой форме. Нет, просто силы равны. Я ещё не попадал по своему сопернику [Сирилю Гану] как следует», – сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Тому Аспиналлу 32 года. Британец дебютировал в UFC в 2020 году. В 2023-м стал временным чемпионом, в 2025-м – обладателем полноценного титула. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.