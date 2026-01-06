Скидки
Шара Буллет оценил своё выступление в схватке по грэпплингу с Царукяном

Шара Буллет оценил своё выступление в схватке по грэпплингу с Царукяном
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал своё выступление в схватке по грэпплингу с соотечественником Арманом Царукяном.

Напомним, схватка бойцов состоялась 30 декабря в Ереване (Армения) на турнире промоушена HYPE FC и завершилась вничью.

«За схватку с Царукяном ставлю себе четыре с минусом. До пятерки не хватило болевой сделать. В эпизоде, когда я накинул «треугольник», могло быть развитие, но сам не ожидал этого «треугольника». Я планировал другой приём, не хочу рассказывать какой, просто не успел его сделать», – сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

