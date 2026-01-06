Скидки
Бокс/ММА

Шон О’Мэлли не исключил, что завершит карьеру в 2026 году

Шон О’Мэлли не исключил, что завершит карьеру в 2026 году
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что может завершить карьеру уже в этом году.

«По правде говоря, готовлюсь к бою с Петром [Яном]. Понимаю, что не могу смотреть за спину Сонгу. Он чертовски опасен. У него есть сила в обеих руках, он быстр. Готовлюсь к нему, но готовлюсь и к Петру.

Пётр знает, что будет дальше. Я выйду, позабочусь о Сонге и сделаю следующий шаг. В этом есть смысл. 2026 год будет отличным. Я позабочусь о Сонге, позабочусь о Петре, мой бизнес взорвёт… Собираюсь завершить карьеру. Это может быть последний год Сахарка», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

