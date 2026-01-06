Скидки
Хабиб — о работе тренером: свободы слова нет, каждый делает, что я говорю

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о тренерской деятельности.

«Когда мы приходим в зал, когда начинаем тренироваться, все знают, что свободы слова нет. Свободы слова нет. Каждый делает то, что я говорю, если я тренер. В зале и вне его нет места для споров, я стараюсь толкать ребят вперёд. И если вы посмотрите на наши результаты почти в каждой организации, у нас есть чемпионы, есть лучшие бойцы. У нас лучшая команда, очень рад. Это означает, что я хорошо делаю работу», — сказал Хабиб Нурмагомедов в рамках выступления на саммите World Sports Summit.

