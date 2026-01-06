Шара Буллет назвал сроки следующего боя в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о сроках следующего поединка.

«В мае? Это вот самый идеальный момент», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Магомедов победил единогласным судейским решением канадца Марка-Андре Баррио.

