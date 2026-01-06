«Просто русский парень». Кормье объяснил популярность Хабиба Нурмагомедова в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, за счёт чего россиянин Хабиб Нурмагомедов стал одной из главных звёзд ММА, вспомнив его поведение в октагоне и общение с соперниками и прессой.

«Хабиб… Тот случай, когда боец стал успешным вопреки системе. Конечно, он был безумно популярен. Но у него была эта… Индивидуальность, не так ли? Он говорил всякие вещи. Мог сказать что-то вроде: «Я размажу цыплёнка» прямо в октагоне в адрес Конора Макгрегора. Просто русский парень — вспомните, как он говорил Майклу Джонсону: «Тебе нужно сдаться, брат». При этом сам настаивал, что заслуживает титульный бой, доказывал это в клетке. Потом было интервью на «Мэдисон Сквер Гарден» — одно из самых смешных, что я когда-либо слышал. Это не был трэш-ток, он не пытался играть роль, а буквально был самим собой, и это притягивало людей», — сказал Кормье на своей странице в социальных сетях.

