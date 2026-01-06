Пэдди Пимблетт впервые за несколько лет проиграл на турнире по грэпплингу в Ливерпуле

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе UFC, потерпел поражение на соревнованиях по грэпплингу King of the Mat, которые проходили в его зале Next Generation MMA в Ливерпуле (Великобритания).

Ранее Пимблетт не проигрывал в данном турнире на протяжении нескольких лет. В финале этого года он уступил болевым приёмом (ущемление икроножной мышцы) партнёру по тренировкам Аарону Джордану.

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу:

Турнир King of the Mat проводится в формате бразильского джиу-джитсу с системой выбывания участников через сабмишены до выявления единственного победителя.