Чейл Соннен предположил, когда Арман Царукян получит титульный бой в UFC

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен поделился мнением о будущем Армана Царукяна. По словам Соннена, российско-армянский боец в следующем поединке сразится за титул, несмотря на паузу в карьере.

«Как долго мы планируем держать Царукяна в чистилище? Я большой защитник Царукяна. Да, он попал в странное чистилище после того, как пропустил бой с Исламом — это правда. Но он вышел из него в тот день, когда взвесился как запасной боец на турнире UFC 317. Многие забывают, что ему предоставили эту возможность. Так что я считаю, что между сторонами была достигнута полная договорённость – всё в порядке. Полагаю, его следующий бой будет за титул», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

