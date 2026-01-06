Дядя Джошуа: Энтони завершил карьеру

Адедамола Джошуа, дядя бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа, сообщил, что его племянник завершил карьеру боксёра.

«Главное здесь то, что он завершил боксёрскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, у нас словно сердце вываливается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боёв — это слишком большая травма и для нас.

Теперь, когда он объявил о своём уходе под самые громкие овации, мы счастливы», — приводит слова Адедамолы нигерийское издание Punch.

Напомним, ранее Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Авария произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа.