Царукян и Порье могут провести схватку по грэпплингу в Hype FC

Директор лиги Hype FC Арманд Мартиросян заявил, что в следующем поединке по грэпплингу боец UFC Арман Царукян может встретиться с американцем Дастином Порье.

«Мы разговариваем с Дастином Порье на февраль. Он ещё не подписал контракт, но переговоры идут. Скорее всего, он и станет следующим оппонентом для Армана. Если этого не произойдёт, то у нас на примете есть ещё один боец, возвращение которого все ждут в ММА-сообществе. Думаю, это может быть даже громче, чем схватка Царукяна и Шары», — заявил Мартиросян в интервью Джейсону Тахтаджияну.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

30 декабря 2025 года он встретился с другим именитым представителем UFC Шарабутдином Магомедовым в схватке по грэпплингу в Армении. Сражение проходило по правилам «только сабмишен» и продлилось все шесть минут, завершившись вничью.