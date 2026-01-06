На новом постере UFC и Paramount+ появился Ислам Махачев

Президент UFC Дана Уайт обновил шапку своей страницы в социальных сетях, добавив постер, посвящённый скорому появлению трансляций лиги на платформе Paramount+.

На новом постере появились российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, а также Алекс Перейра, Кайла Харрисон и Макс Холлоуэй.

Фото: Соцсети Даны Уайта

Напомним, по условиям семилетнего контракта, который вступит в силу с 2026 года, Paramount будет эксклюзивно транслировать все 13 номерных мероприятий UFC и 30 Fight Nights через свою стриминговую платформу Paramount+, предоставляющую прямой доступ к потребителям. Некоторые номерные мероприятия будут транслироваться одновременно на CBS, ведущей вещательной сети Paramount. Сумма сделки составила $ 7,7 млрд, что в среднем эквивалентно $ 1,1 млрд в год.