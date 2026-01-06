Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

На новом постере UFC и Paramount+ появился Ислам Махачев

На новом постере UFC и Paramount+ появился Ислам Махачев
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт обновил шапку своей страницы в социальных сетях, добавив постер, посвящённый скорому появлению трансляций лиги на платформе Paramount+.

На новом постере появились российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, а также Алекс Перейра, Кайла Харрисон и Макс Холлоуэй.

Фото: Соцсети Даны Уайта

Напомним, по условиям семилетнего контракта, который вступит в силу с 2026 года, Paramount будет эксклюзивно транслировать все 13 номерных мероприятий UFC и 30 Fight Nights через свою стриминговую платформу Paramount+, предоставляющую прямой доступ к потребителям. Некоторые номерные мероприятия будут транслироваться одновременно на CBS, ведущей вещательной сети Paramount. Сумма сделки составила $ 7,7 млрд, что в среднем эквивалентно $ 1,1 млрд в год.

Материалы по теме
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android