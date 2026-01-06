Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: если бы Царукян был недоволен, то громче всех кричал бы, что ему не дают шанса

Кормье: если бы Царукян был недоволен, то громче всех кричал бы, что ему не дают шанса
Комментарии

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о том, почему Арман Царукян не получает титульный поединок в промоушене.

«Я не понимаю, почему Арман не борется за титул. Я слышал объяснение тому, что произошло в Лос-Анджелесе. Я думал, что, если он выйдет на взвешивание в качестве запасного бойца, когда Илия будет драться с Чарльзом, а затем сразится с Дэном Хукером, это будет нормально.

Я не знаю, какие разговоры они ведут за закрытыми дверями, потому что ему что-то говорят, что заставляет его смириться с этим. Потому что если бы он был недоволен, он бы громче кричал о том, что ему не дают шанса», — сказал Даниэль Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android