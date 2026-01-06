Кормье: если бы Царукян был недоволен, то громче всех кричал бы, что ему не дают шанса

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о том, почему Арман Царукян не получает титульный поединок в промоушене.

«Я не понимаю, почему Арман не борется за титул. Я слышал объяснение тому, что произошло в Лос-Анджелесе. Я думал, что, если он выйдет на взвешивание в качестве запасного бойца, когда Илия будет драться с Чарльзом, а затем сразится с Дэном Хукером, это будет нормально.

Я не знаю, какие разговоры они ведут за закрытыми дверями, потому что ему что-то говорят, что заставляет его смириться с этим. Потому что если бы он был недоволен, он бы громче кричал о том, что ему не дают шанса», — сказал Даниэль Кормье в видео на своём YouTube-канале.