«Я им сказал, что к себе в зал не пустил бы». Хабиб — о форме игроков ФК «Манчестер Сити»

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с игроками футбольного клуба «Манчестер Сити», рассказав, почему не стал бы пускать их к себе в зал.

«Я им сказал, что ко мне в зал их не допустил бы в этих розовых рубашках)))))). Они посмеялись, не догоняя, что я не шутил))))» — подписал фото Нурмагомедов, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.