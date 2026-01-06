Махачев дал прогноз на возможную схватку по борьбе между Джонсом и Кормье

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев дал прогноз на потенциальную схватку по правилам борьбы между легендами UFC американцами Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье.

«Кормье сможет потянуть Джона Джонса только в борьбе. Джонс хорошо борется, но это стихия Даниэля и это парень олимпийского уровня», — сказал Махачев в интервью порталу MMA Metaratings.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.