Хабиб поделился впечатлениями от встречи с защитником ФК «Манчестер Сити» Хусановым

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с 21-летним защитником «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым.

«Просто за час встречи не сказал ни одного слова. Пусть Аллах хранит тебя, брат. На тебя весь народ Узбекистана возлагает большие надежды. Не расслабляйся и только вперёд», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Хусанов принял участие в шести матчах в составе «Манчестер Сити».

Орёл же провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.