«Одолею за 10 секунд». Макгрегор заявил о готовности подраться с Мейвезером в Белом доме

«Одолею за 10 секунд». Макгрегор заявил о готовности подраться с Мейвезером в Белом доме
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил о готовности провести реванш по правилам смешанных единоборств на турнире UFC в Белом доме с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером.

«Мейвезер, когда ты будешь готов к обещанному бою по правилам ММА, то я буду здесь. Слышал, что летом в Белом доме будет неплохой турнир. Майкл, я просто шучу! Хотя мог бы побиться с вами обоими в одну ночь. Флойда по правилам ММА одолею с лёгкостью за 10 секунд», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

