Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне так интересно, на каком языке общаются». Хабиб — о Хосепе Гвардиоле и узбеке Хусанове

«Мне так интересно, на каком языке общаются». Хабиб — о Хосепе Гвардиоле и узбеке Хусанове
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов посетил матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:1), в шутку высказавшись об эпизоде с выходом на замену защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

«Мне так интересно было, на каком языке они общаются. Пеп не знает узбекский, а Хусанов – английский», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Фото: Скриншот

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хусанов к данному моменту принял участие в шести матчах в составе «Манчестер Сити».

Ранее Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с Абдукодиром.

Материалы по теме
Хабиб поделился впечатлениями от встречи с защитником ФК «Манчестер Сити» Хусановым

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android