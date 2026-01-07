«Мне так интересно, на каком языке общаются». Хабиб — о Хосепе Гвардиоле и узбеке Хусанове

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов посетил матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:1), в шутку высказавшись об эпизоде с выходом на замену защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

«Мне так интересно было, на каком языке они общаются. Пеп не знает узбекский, а Хусанов – английский», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хусанов к данному моменту принял участие в шести матчах в составе «Манчестер Сити».

Ранее Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с Абдукодиром.

