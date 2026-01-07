Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую и уникальную карту Pokémon в мире

Блогер и рестлер Логан Пол выставил на аукцион единственный в мире экземпляр карты Pikachu Illustrator, оценённый PSA GEM MT 10 — высшей категорией оценки. Ранее Пол приобрёл эту карту в Дубае за рекордную сумму, что было подтверждено Книгой рекордов Гиннесса как самая дорогая приватная продажа карты Pokémon в истории. Карта будет лично доставлена покупателю Полом.

Ранее карта украшала бриллиантовый кулон Пола на WrestleMania 38, а позже снова оказалась в центре внимания на боксёрском поединке с Энтони Джошуа. Данный экземпляр — единственный, достигший высшей оценки PSA, среди 53 зарегистрированных карт Pikachu Illustrator, что делает его настоящей находкой для коллекционеров.

«Моё сердце ушло в пятки, когда я её опустил, — карта PSA 10 Pikachu Illustrator, самая редкая и ценная карта Pokémon в мире, официально выставлена на аукцион. Ставки уже открыты на Goldin Auctions.

В 1998 году только 39 копий этой карты, созданной Ацухко Нисидой, оригинальным дизайнером Пикачу, были вручены победителям конкурса по иллюстрации Pokémon. Мона Лиза среди коллекционных предметов. Самая известная карта в истории человечества.

Я продаю её вместе с кастомным кулоном Pokémon стоимостью $ 75 тыс. и лично доставлю покупателю. Вместе с другими эпическими лотами TCG это будет величайший аукцион Pokémon нашего поколения. Как думаете, за сколько она уйдёт?!» – написал Логан на своей странице в социальных сетях.

