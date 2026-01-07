Скидки
Хабиб встретился с игроком «Манчестер Юнайтед» Ибрагимовым и Хусановым из «Манчестер Сити»

Хабиб встретился с игроком «Манчестер Юнайтед» Ибрагимовым и Хусановым из «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с 17-летним уроженцем Дагестана, полузащитником «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым, борцом Ибрагимом Ибрагимовым и защитником «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Здорово провёл время в Манчестере. Большое спасибо, «Манчестер Сити», за приглашение и гостеприимство», — написал Нурмагомедов.

Ранее Хабиб посетил матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:1), в шутку высказавшись об эпизоде с выходом на замену Хусанова.

Фото
«Мне так интересно, на каком языке общаются». Хабиб — о Хосепе Гвардиоле и узбеке Хусанове

