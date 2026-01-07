Tapology изменил статистику непобеждённого Моралеса, добавив ему поражение

Статистический портал Tapology, занимающийся статистикой выступлений бойцов и боксёров, изменил данные 26-летнего непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса, выступающего в Ultimate Fighting Chamionship (UFC), добавив в его результаты проигранный поединок.

До обновления на сайте у Моралеса был показатель 19 выигранных боёв при нуле поражений. Теперь же там 20 побед и одно поражение, которое Моралес потерпел в возрасте 17 лет в четвертьфинале эквадорской лиги Ultima Pelea в 2017 году от Рикардо Сентено.

На 7 января Моралес является четвёртым номером в рейтинге полусреднего дивизиона, чемпионом которого является Ислам Махачев.