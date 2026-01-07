Скидки
Портал SportBash назвал 10 худших рестлеров в истории WWE. Голдберг — в топ-2

Популярный спортивный портал SportBash опубликовал рейтинг худших рестлеров в истории промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), в число которых попали как легендарные участники организации, так и действующий.

Топ-10 худших рестлеров в истории WWE по мнению SportBash:

1. Марк Генри.
2. Голдберг.
3. Хорхе Гонсалес.
4. Бугимен.
5. Джеймс Элсворт.
6. Грейт Кали.
7. Бродус Клэй.
8. Сантино Марелла.
9. Майкл Коул.
10. Джей Усо.

Генри провёл в WWE 25 лет, придя в промоушен в качестве двукратного участника Олимпийских игр (1992 и 1996) по тяжёлой атлетике; чемпиона, серебряного и бронзового призёра Панамериканских игр. В WWE становился чемпионом в тяжёлом весе, а в 2018-м был введён в Зал славы.

Билл Голдберг выступал в WCW, а затем в Японии (AJPW), после чего перешёл в WWE. В 2025-м завершил свою карьеру.

