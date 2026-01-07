Скидки
Чейл Соннен: не уважаю коллег-бойцов, потому что они работают всего три раза в год

Чейл Соннен: не уважаю коллег-бойцов, потому что они работают всего три раза в год
Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен раскритиковал атлетов, которые участвуют только в боях промоушена Даны Уайта и умудряются выходить в октагон реже, чем три раза в год.

«Даже не могу передать, насколько я не уважаю парня, который пропускает мероприятия по единоборствам. Если это твоя работа, просят выйти на работу три раза в год, мне абсолютно всё равно, как ты себя чувствуешь в один из этих трёх дней. Не уважаю коллег-бойцов, потому что они работают всего три раза в год», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Также Соннен выразил поддержку бойцам, которые принимают участия в турнирах по джиу-джитсу, грэпплингу и борьбе.

