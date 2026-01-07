Видео: Хабиб Нурмагомедов и Эрлинг Холанд учат Абдукодира Хусанова писать по-английски

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал видео, на котором он вместе с футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом учит 21-летнего защитника «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова правильно писать на английском языке.

Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Хусанов принял участие в шести матчах в составе «Манчестер Сити».

Орёл же провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.