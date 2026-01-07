Скидки
Бокс/ММА

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане на «Кубке Каспия»

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане на «Кубке Каспия»
Чемпион UFC в полусредней весовой категории (до 77,1 кг), 34-летний российский боец Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане. Видео было опубликовано на странице спортсмена в социальных сетях.

Команда Махачева заняла третье место на ежегодном турнире «Кубок Каспия». В турнире приняли участие в разных командах олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Мавлет Батыров, Забит Магомедшарипов, Абасгаджи Магомедов, Гаджимурад Рашидов, Хаджимурат Гацалов, Сослан Рамонов, Шарип Шарипов и многие другие.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.

