Tapology вновь убрал поражение из статистики Моралеса, поединок назван выставочным

Статистический портал Tapology, занимающийся статистикой выступлений бойцов и боксёров, вновь изменил данные 26-летнего непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса, выступающего в Ultimate Fighting Chamionship (UFC).

Два поединка Моралеса получили статус выставочных, что позволило ему избавиться от поражений в своей статистике.

«Обновленная информация о лиге „Ultima Pelea“ в Эквадоре и ее влиянии на рекорд Майкла Моралеса в ММА. Мы аннулируем эти события и классифицируем их как показательные бои. Мы с нетерпением ждем множества гневных комментариев в социальных сетях о том, какие мы глупые. Заранее спасибо. Но прежде всего мы хотим быть справедливыми и все сделать правильно», — гласит сообщение издания на странице в соцсетях.

Напомним, после обновления в статистике Моралеса стало 20 побед и одно поражение, которое Моралес потерпел в возрасте 17 лет в четвертьфинале эквадорской лиги Ultima Pelea в 2017 году от Рикардо Сентено.

На 7 января Моралес является четвёртым номером в рейтинге полусреднего дивизиона, чемпионом которого является Ислам Махачев.