Царукян: нашёл спарринг-партнёра, который поможет мне подготовиться к бою с Топурией

Армяно-российский профессиональный боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC, опубликовал новое видео с тренировки в социальных сетях.

«Наконец-то нашёл спарринг-партнёра, который поможет мне подготовиться к бою с Топурией. Кто сказал, что я не могу проходить в две ноги против соперника с короткими ногами?» — подписал видео спортсмен.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.