Махачев прокомментировал результат своей команды на турнире по рестболу

Махачев прокомментировал результат своей команды на турнире по рестболу
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев выступил на ежегодном дагестанском турнире по рестболу (вид спорта, который сочетает элементы баскетбола и борьбы) «Кубок Каспия» и прокомментировал результат своей команды, которая заняла третье место.

«Главное — болельщики. Думаю, никогда такая звёздная команда среди борцов здесь не собиралась, так что праздник удался. Но, конечно, мы хотели золото. Не всегда получается. В следующий раз, Иншааллах», — заявил Махачев в видео, опубликованном в социальной сети Х.

Команда Махачева, представлявшая школу Абдулманапа Нурмагомедова, уступила в борьбе за золото школе Курамагомедова и команде «Искра» из Хасавюрта. В турнире также приняли участие многие известные борцы, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

