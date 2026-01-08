Илия Топурия высказался о судебном заседании по делу о разводе с женой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о судебном заседании по делу о разводе с женой Джорджиной Ускатеги, состоявшемся вчера, 7 января, в Испании.

Напомним, в настоящий момент стороны урегулируют вопросы, связанные с опекой над детьми.

«Я абсолютно спокоен. Я не переживаю. Совсем скоро я увижу мою маленькую девочку. Приоритет — это моя дочь, мои дети и моя семья», — сказал Топурия в интервью журналистам.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.