В команде Бивола назвали сроки следующего боя и ожидаемого соперника

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол намерен вернуться на ринг в апреле. Об этом в интервью изданию The Ring сообщил менеджер боксёра Вадим Корнилов.

Ожидается, что следующим соперником Бивола станет обязательный претендент по версии IBF немец Михаэль Айферт (13-1, 5 KO).

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Дмитрий Бивол набирает форму перед следующим боем