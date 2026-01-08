«Выбор за вами». Артур Бетербиев высказался о мотивации

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев высказался о мотивации.

«Вы можете откладывать дело каждый день, а можете начать сегодня. Выбор за вами», — написал Бетербиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Артур Бетербиев тренируется со скакалкой