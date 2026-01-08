Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Выбор за вами». Артур Бетербиев высказался о мотивации

«Выбор за вами». Артур Бетербиев высказался о мотивации
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев высказался о мотивации.

«Вы можете откладывать дело каждый день, а можете начать сегодня. Выбор за вами», — написал Бетербиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Материалы по теме
В команде Бивола назвали сроки следующего боя и ожидаемого соперника

Артур Бетербиев тренируется со скакалкой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android