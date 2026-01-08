Скидки
Царукян иронично отреагировал на поражение Пимблетта в схватке по грэпплингу

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал поражение британского бойца дивизиона Пэдди Пимблетта в схватке по грэпплингу на соревнованиях King of the Mat, прошедших в Ливерпуле (Великобритания).

«Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?» — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Пимблетт сразится за временный титул UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Пимблетт раскритиковал уровень соперников Царукяна.

