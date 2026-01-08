По результатам взвешивания перед турниром ACA 198 пять бойцов не уложились в вес

Пять бойцов не смогли уложиться в лимит своих весовых категорий на официальной церемонии взвешивания перед турниром ACA 198, который пройдёт в Грозном. В результате три поединка были отменены.
Превышение допустимого веса зафиксировано у Лом-Али Налгиева (74,1 кг), Али Машрапова (73,5 кг), Ислама Юнусова (69,1 кг), Шамиля Бораева (67,7 кг) и Саид-Магомеда Батукаева (70,4 кг). Бои с участием Лом-Али Налгиева, Ислама Юнусова и Саид-Магомеда Батукаева официально отменены. Остальные превысившие вес бойцы будут наказаны согласно регламенту лиги, но их поединки остаются в силе.
Все результаты выглядят следующим образом:
Бой за временный титул в лёгком весе:
Дауд Шайхаев (70,6 кг) — Хердесон Батиста (70,45 кг).
Бой за титул в полулёгком весе:
Ислам Омаров (66,3 кг) — Алихан Сулейманов (66,2 кг).
Полутяжёлый вес:
Сулим Баталов (93,9 кг) — Асылжан Бакытжанулы (93,8 кг);
Арби Агуев (93,5 кг) — Манас Имаров (93,8 кг)
Полусредний вес:
Халид Сатуев (77,75 кг) — Николай Алексахин (78 кг).
Лёгкий вес:
Имам Витаханов (71,15 кг) — Фуркат Комилов (71,25 кг);
Лом-Али Налгиев (74,1 кг) — Али Машрапов (73,5 кг);
Ахмед Магомедов (70,95 кг) — Валерий Дашкевич (71,15 кг).
Полулёгкий вес:
Юсуп-Хаджи Зубариев (66,55 кг) — Карлос Спартас (66,5 кг);
Шамиль Бораев (67,7 кг) — Камал Мамедов (66,8 кг);
Саид-Магомед Батукаев (70,4 кг) — Календар Табараров (66,45 кг).
Легчайший вес:
Мансур Хатуев (62 кг) — Кайрат Ахметов (62,15 кг);
Расул Албасханов (62,15 кг) — Томаш Дэк (61,55 кг);
Мурад Каламов (62,2 кг) — Чермен Гобаев (62,2 кг);
Ислам Юнусов (69,1 кг) — Шарабутдин Магомедов (66,5 кг).
Наилегчайший вес:
Холмурод Нурматов (62 кг) — Рамзан Сулейманов (61,55 кг).