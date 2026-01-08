Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Усика и Уайлдера может пройти весной в США — менеджер Александра

Бой Усика и Уайлдера может пройти весной в США — менеджер Александра
Комментарии

Поединок между непобеждённым чемпионом мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером может состояться весной 2026 года в США. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас изданию Boxing Media.

С его слов, бой планируется на конец апреля или начало мая. В качестве возможных мест проведения рассматриваются Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Предполагается, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционирует бой в качестве добровольной защиты.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда в реванше нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. У украинского боксёра в активе 24 победы (15 нокаутом) в профессиональной карьере.

Деонтей Уайлдер провёл свой последний поединок в июне 2025 года, одержав победу техническим нокаутом над соотечественником Тайрреллом Херндоном. На счету американского спортсмена 44 победы (43 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Материалы по теме
Фьюри считает, что Усик может отказаться от пояса WBC ради боя с Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android