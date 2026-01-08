Бой Усика и Уайлдера может пройти весной в США — менеджер Александра

Поединок между непобеждённым чемпионом мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером может состояться весной 2026 года в США. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас изданию Boxing Media.

С его слов, бой планируется на конец апреля или начало мая. В качестве возможных мест проведения рассматриваются Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Предполагается, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционирует бой в качестве добровольной защиты.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда в реванше нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. У украинского боксёра в активе 24 победы (15 нокаутом) в профессиональной карьере.

Деонтей Уайлдер провёл свой последний поединок в июне 2025 года, одержав победу техническим нокаутом над соотечественником Тайрреллом Херндоном. На счету американского спортсмена 44 победы (43 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.