Диего Лопес заявил, что исправил ошибки и готов досрочно победить Волкановски в реванше

Второй номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес уверен, что внесённые им изменения в подготовку позволят ему одержать победу над Александром Волкановски в реванше. Бой за пояс состоится 31 января на UFC 325 в Сиднее.

«Я многому научился. Когда я дрался с Волкановски в апреле, я был несколько самонадеян. У меня была отличная серия побед. Я думал, что мне не нужно ничего менять в тренировочном процессе. Но после боя я увидел много того, что было плохо в моих тренировках. Так что после того боя я многое исправил. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я арендовал частный спортзал только для себя и своей команды. Никаких отвлекающих факторов. Никаких людей, приходящих в спортзал с вопросами, просящих сфотографироваться или снять видео.

Я дерусь на вражеской территории. Мне нужно завершить этот бой. Сабмишн, нокаут, полное доминирование все пять раундов. Это моя цель. Моя цель — победить», — приводит слова Лопеса издание MMA Mania.