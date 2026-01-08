Скидки
Чендлер назвал бойца, который в 2026-м победит Топурию. Это не россиянин

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер поделился прогнозом на потенциальный поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Чендлер отметил, что Гэтжи сильнее, хотя Пимблетт крайне недооценён. Также Чендлер спрогнозировал, что Гэтжи победит Илию Топурию в нынышнем году.

«Считаю, что Джастин Гэтжи более разносторонний боец, но Пэдди Пимблетт гораздо лучше, чем о нём думают. Люди не отдают Пэдди должное. Если бы мне пришлось выбирать, поставил бы на Джастина Гэтжи, и он победит Илию Топурию в конце этого года», — сказал Чендлер в эфире ESPN MMA.

