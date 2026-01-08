Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

PFL объявила об уходе одного из ключевых руководителей лиги

PFL объявила об уходе одного из ключевых руководителей лиги
Комментарии

Пресс-служба промоушена PFL объявила, что бывший генеральный директор лиги Питер Мюррей покидает организацию. С 2018 года Мюррей занимал пост исполнительного директора организации. В июле 2025 года он перешёл на должность главы PFL International, подчиняясь новому генеральному директору Джону Мартину.

Основатель и председатель PFL Донн Дэвис поблагодарил Мюррея в официальном заявлении.

«PFL не была бы там, где она сегодня, без неустанного лидерства и самоотверженного руководства Пита Мюррея. Он был моим доверенным и ценным партнёром в построении компании, рассчитываю на его дальнейшую поддержку», – отметил Дэвис.

Материалы по теме
Взлёт Вана, возвращение Яна, доминация Белаза. Прорывы 2025 года в ММА
Взлёт Вана, возвращение Яна, доминация Белаза. Прорывы 2025 года в ММА

Бойца ММА ударило током:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android