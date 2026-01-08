PFL объявила об уходе одного из ключевых руководителей лиги

Пресс-служба промоушена PFL объявила, что бывший генеральный директор лиги Питер Мюррей покидает организацию. С 2018 года Мюррей занимал пост исполнительного директора организации. В июле 2025 года он перешёл на должность главы PFL International, подчиняясь новому генеральному директору Джону Мартину.

Основатель и председатель PFL Донн Дэвис поблагодарил Мюррея в официальном заявлении.

«PFL не была бы там, где она сегодня, без неустанного лидерства и самоотверженного руководства Пита Мюррея. Он был моим доверенным и ценным партнёром в построении компании, рассчитываю на его дальнейшую поддержку», – отметил Дэвис.

