Бокс/ММА

«Не просто страна». Джефф Монсон высказался о России

«Не просто страна». Джефф Монсон высказался о России
Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился впечатлениями о жизни в России, отметив, что страна для него стала домом, где его понимают и ценят.

«Восемь лет назад я был новеньким в Красногорске и с любопытством смотрел на русские новогодние традиции. Сейчас живу в Уфе и чувствую себя здесь не гостем, а частью города. Уфа — удивительное место с тёплыми людьми и сильным характером. Благодарен судьбе за этот путь и за то, что Россия стала для меня не просто страной, а домом, где меня понимают и ценят», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

