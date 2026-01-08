Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа высказался о гибели своих тренеров в результате ДТП в Нигерии

Энтони Джошуа высказался о гибели своих тренеров в результате ДТП в Нигерии
Комментарии

Именитый британский боксёр Энтони Джошуа почтил память двух тренеров Сина Гами (тренер по силовой и физической подготовке) и Роберта Латца (личный тренер Энтони). Напомним, в конце декабря прошлого года Джошуа попал в автомобильную аварию в Нигерии. Сам Энтони получил травмы, а Гами и Латц скончались.

«Спасибо всем за любовь и заботу, которую вы проявляете к моим братьям. Я даже не осознавал, насколько они были особенными. Буду просто идти рядом с ними и шутить, даже не понимая, что бог оставил меня в окружении великих людей. Мне, конечно, тяжело, но знаю, что их родителям ещё труднее. У меня сильный дух, верю, что бог знает их сердца. Да помилует бог моих братьев», — написал Джошуа на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
После жуткой аварии и под оглушительные овации родных. Джошуа ушёл из бокса
После жуткой аварии и под оглушительные овации родных. Джошуа ушёл из бокса

Первое видео с Энтони Джошуа со смертельного ДДП в Нигерии:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android