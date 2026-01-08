Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: не думаю, что Усик величайший боксёр в истории. Все, кто так говорят, его фанаты

Уайлдер: не думаю, что Усик величайший боксёр в истории. Все, кто так говорят, его фанаты
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер выразил несогласие с мнением, что 38-летний непобеждённый украинец Александр Усик является величайшим боксёром в истории.

«Не думаю, что он величайший боксёр в истории. Все, кто так говорит, вероятно, его фанаты. Они просто обязаны это говорить. Это его люди. Наверное, многие из Украины так говорят, но кроме них, очень немногие [так считают]. Большинство людей не смыслят в боксе», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Материалы по теме
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android