Уайлдер: не думаю, что Усик величайший боксёр в истории. Все, кто так говорят, его фанаты

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер выразил несогласие с мнением, что 38-летний непобеждённый украинец Александр Усик является величайшим боксёром в истории.

«Не думаю, что он величайший боксёр в истории. Все, кто так говорит, вероятно, его фанаты. Они просто обязаны это говорить. Это его люди. Наверное, многие из Украины так говорят, но кроме них, очень немногие [так считают]. Большинство людей не смыслят в боксе», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.