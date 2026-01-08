Аспиналл: хочу вернуться и надрать задницу Гану, разобраться с этим чёртовым читером

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился ожиданиями от потенциального реванша с французом Сирилем Ганом.

«Конечно, план состоит в том, чтобы вернуться и хорошенько надрать задницу Сирилю Гану, нам нужно разобраться с этим чёртовым читером. Но сейчас моя краткосрочная цель — это вернуться в форму, а после — в зал», — приводит слова Аспиналла портал Low Kick MMA.

Первый поединок между Томом и Сирилем состоялся в октябре и возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), но был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны француза.