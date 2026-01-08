Скидки
«Все этого хотят». Уайт — о поединке между Топурией и победителем боя Гэтжи — Пимблетт

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что большинство фанатов смешанных единоборств хотели бы увидеть поединок между 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и победителем боя между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Все хотят, чтобы победитель боя Гэтжи — Пимблетт сразился с Илией Топурией. Посмотрим, как всё сложится в течение года», — приводит слова Уайта аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, поединок между Гэтжи и Пимблеттом станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

